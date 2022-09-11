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Власти Молдавии заявили о рисках прекращения поставок российского газа

Вице-премьер Молдавии заявил о рисках прекращения поставок газа со стороны «Газпрома»
Андрей Спыну

Андрей Спыну . Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил о существовании риска прекращения газоснабжения страны со стороны российской компании «Газпром». Об этом он сообщил в интервью телеканалу Moldova 1, пишет РИА Новости.

«Из обсуждений с [председателем правления «Газпрома» Алексеем] Миллером я так и не понял, отключат ли они Молдавию от газа после 1 октября», — отметил Спыну.

По его словам, стороны обсудили своевременную оплату за газ и аудит долга. Он добавил, что Кишинев вовремя платит по счетам за топливо, но продлил срок проведения аудита до 31 января. Он уточнил, что это было сделано по объективным причинам.

Ранее стало известно, что Молдавия придумала план, как расплатиться с российским «Газпромом» за газ, поставленный в августе. Он заключается в том, что молдавское предприятие «Энергоком» закупит у «Молдовагаза» 10 миллионов кубометров газа за 16,6 миллиона долларов, что позволит внести «Газпрому» аванс за уже полученное топливо.

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Марина Совина
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