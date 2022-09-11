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Белла Хадид рассказала о пережитой в юности хронической тревоге

Белла Хадид рассказала о пережитой в юности хронической тревоге и непринятии своего тела

Фото: Ik Aldama / Globallookpress.com

25-летняя американская супермодель палестинско-голландского происхождения Белла Хадид в интервью журналу i-D рассказала о ментальных проблемах, с которыми столкнулась в юности.

Девушка призналась, что столкнулась с хронической тревогой в возрасте 14 лет, из-за чего плакала каждый день. При этом Хадид отметила, что считала такое состояния нормальным и была уверена, что подобные проблемы испытывают многие подростки. Супермодель упомянула, что впервые начала курить именно в том возрасте и могла истратить пачку сигарет за один день.

«В детстве я думала, что это нормально, что у меня есть эта хроническая тревога и эта диссоциация, я плачу каждый день и не знаю, кто я такая. Будь то расстройства пищевого поведения или выкуривание пачки "Мальборо" с четырнадцати лет, я была уверена, что это делают все дети», — призналась Хадид.

По словам супермодели, такое состояние привело ее к депрессии и телесному дисморфическому расстройству: «В этот период моей жизни я находилась вне своего тела, так сильно была отстранена... Я была очень обеспокоена тем, что люди думают обо мне».

Ранее Хадид снялась в откровенных образах посреди пустыни.

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Анастасия Астахова
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