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Белла Хадид снялась в откровенных образах посреди пустыни

Модель Белла Хадид снялась в прозрачном платье посреди пустыни для журнала i-D

Фото: @bellahadid

Американская супермодель палестинско-голландского происхождения Белла Хадид снялась в откровенных образах для британского журнала i-D. Соответствующими снимками она поделилась на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На первых фото 25-летняя манекенщица позировала в зеленом платье, сквозь ткань которого просвечивает ее грудь, а также в комплекте из вязанного топа и кожаной юбки в красных тонах. Кроме того, знаменитость примерила балаклаву, пришитую к мини-юбке на завязках, топ с множеством блестящих пайеток и красное облегающее платье. Вдобавок на последнем кадре Хадид предстала перед фотографом топлес в пышной юбке и перчатках длиной до плеч посреди пустыни.

«У меня была мечта оказаться на обложке i-D почти всю мою карьеру», — подписала публикацию звезда, которая набрала более одного миллиона лайков.

Поклонники восхитились снимками модели и принялись писать ей комплименты в комментариях. «Одни из самых лучших фотографий, которые я видел за последнее время. Удивительно!», «Волшебно, красиво, потрясающе», «Самая красивая женщина на Земле», «На этих снимках ты выглядишь как инопланетное существо, Белла», «Очень сильно!» — высказывались они.

Ранее в сентябре Белла Хадид показала естественную внешность на новом фото в бикини. Манекенщица отправилась на пляж со своим возлюбленным, арт-директором Марком Калманом и устроила фотосессию во время отдыха. На размещенных кадрах девушка предстала в купальнике с разноцветным принтом, который состоял из топа с треугольными чашечками и трусов с завязками на бедрах.

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Мария Винар
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