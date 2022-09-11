Карла III провозгласили монархом Австралии и Новой Зеландии

Reuters: Карла III официально провозгласили главой государства Австралии и Новой Зеландии

Король Великобритании Карл III был официально провозглашен главой государства Австралии и Новой Зеландии. Об этом сообщает Reuters.

«В Новой Зеландии провозглашение Чарльза монархом, сменившим королеву Елизавету, скончавшуюся в четверг в возрасте 96 лет, состоялось в парламенте Веллингтона», — пишет агентство.

Премьер-министр Австралии Джасинда Ардерн заявила, что на мероприятии сын королевы «Его Величество король Карл III был признан нашим сувереном».

10 сентября король Великобритании Карл III был официально провозглашен новым монархом Канады. Премьер и губернатор подписали прокламацию, в которой официально говорилось о провозглашении Карла III новым главой Канады. После подписания документов состоялся 21 залп из четырех орудий.

