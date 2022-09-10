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Короля Карла III провозгласили новым главой Канады

CBC: короля Великобритании Карла III провозгласили новым главой Канады
Карл III

Карл III. Фото: Pool / Keystone Press Agency

Король Великобритании Карл III был официально провозглашен новым монархом Канады. Об этом сообщает телеканал CBC.

Церемония провозглашения прошла в Оттаве, в Ридо-холле. На мероприятии присутствовали премьер-министр Канады Джастин Трюдо, генерал-губернатор Мэри Саймон и члены кабинета министров. Премьер и губернатор подписали прокламацию, в которой официально говорилось о провозглашении Карла III новым главой Канады. После подписания документов состоялся 21 залп из четырех орудий.

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9 сентября 2022

На территории Канады действует федеративная конституционная монархия с парламентской системой правления. Она входит в состав Содружества наций и формальным главой страны является король Великобритании.

10 сентября сына Елизаветы II Карла III официально провозгласили королем Британии. Процесс передачи трона прошел на совете престолонаследия в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне. После президент России Владимир Путин направил телеграмму новому королю Великобритании и поздравил его со вступлением на престол. «Желаю Вашему Величеству успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго», — говорится в послании.

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Юлия Мискевич
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