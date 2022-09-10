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Путин поздравил Карла III со вступлением на престол

Президент России Путин поздравил Карла III со вступлением на престол Великобритании

Фото: Gavriil Grigorov / Reuters

Президент России Владимир Путин направил телеграмму новому королю Великобритании Карлу III и поздравил его со вступлением на престол. Об этом говорится в Telegram-канале официального Кремля.

«Примите искренние поздравления по случаю Вашего вступления на престол. Желаю Вашему Величеству успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго», — говорится в послании.

Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября. В Британии объявлен10-дневный общенациональный траур. Наследником престола стал ее старший сын принц Чарльз, он взял себе имя Карл III, его уже официально провозгласили королем.

Процесс передачи трона прошел на совете престолонаследия в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне в субботу, 10 сентября. Обычно эта процедура проводится в течение суток после смерти предыдущего правителя, однако в этот раз собрание отложили.

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Платон Щукин
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