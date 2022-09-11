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Филипп Киркоров заявил о планах дебютировать в театре в качестве актера

Филипп Киркоров сообщил о планах дебютировать в Театре Наций в качестве актера

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

55-летний российский эстрадный певец Филипп Киркоров рассказал о том, что планирует дебютировать в Театре Наций в качестве актера. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Артист побывал на церемонии вручения премии Корша, откуда поделился фотографиями. В описании к кадрам исполнитель поведал, что хотел бы выйти на сцену культурного учреждения не только как певец, но и как участник одной из постановок.

«Пришел поздравить дорогого друга Евгения Миронова с потрясающей профессиональной премией. В последнее время пересмотрел многие спектакли — «Горбачев», «Мастер и Маргарита», «Кабаре». И в моих планах выступить в этом театре не только как певец, но и сыграть драматически-музыкальную роль», — заявил артист.

В начале сентября исполнитель признался, что в период безденежья закладывал квартиру ради роскошного образа жизни.

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Анастасия Астахова
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