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Описан способ приобретения билетов на колесо обозрения «Солнце Москвы»

Аттракцион «Солнце Москвы» на ВДНХ изменил способ продажи билетов по временным слотам

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Дирекция аттракциона «Солнце Москвы» в столичном парке ВДНХ сообщила об изменении способа продажи билетов. Новый способ оплаты посещения аттракциона описан на его официальном сайте.

По словам представителей дирекции, способ продажи билетов пришлось изменить из-за наплыва посетителей. Чтобы обеспечить всем желающим доступ на колесо обозрения, было решено ввести слотовую систему продажи. Уточняется, что число билетов на определенное время будет ограничено.

«В дальнейшем мы будем увеличивать эти слоты, а когда поток гостей нормализуется, вернемся на привычную систему продаж», — уточнили в дирекции.

10 сентября на ВДНХ открыли колесо обозрения «Солнце Москвы». В церемонии открытия принял участие президент России. Колесо стало самым большим в Европе: его высота составляет 140 метров. Аттракцион может вместить до 450 человек, а пропускная способность в час заявлена в 1435 человек.

Вечером в субботу дирекция колеса обозрения ограничила доступ к аттракциону из-за «крайне высокого наплыва посетителей».

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Варвара Кошечкина
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