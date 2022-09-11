Умер советский разведчик Коротков

В Службе внешней разведки сообщили, что советский разведчик Коротков умер на 95 году жизни

Служба внешней разведки (СВР) России сообщила о смерти советского разведчика Виталия Короткова. Об этом пишет РИА Новости.

Разведчик умер на 95 году жизни. Как агентству уточнили в пресс-бюро СВР, это произошло ночью в воскресенье, 11 сентября.

В пресс-бюро подчеркнули, что разведчик, помимо своего основного рода деятельности, внес большой вклад в патриотическое воспитание молодежи. «Он много раз выступал перед молодыми ребятами, а те, без преувеличения, затаив дыхание, слушали», — сказали в СВР.

Коротков родился в 1927 году в Полтаве в семье военнослужащего. Участвовал в Великой Отечественной войне, состоял в танковых войсках. В 1951 году после окончания института он был направлен на работу во внешнюю разведку. «По линии разведки [Коротков] четыре раза находился в длительных загранкомандировках в Австрии и Германии. Работал с ценной агентурой, в том числе — с одним из руководящих сотрудников западногерманской разведки Хайнцем Фельфе», — указано на сайте СВР.

Разведчик был награжден орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды, «Знак Почета», многими медалями, а также нагрудными знаками «Почетный сотрудник госбезопасности» и «За службу в разведке». Он ушел в отставку в 1991 году, после чего вел активную общественную работу.