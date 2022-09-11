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Глава МИД Германии уклонилась от запроса Киева на танки Leopard

Глава МИД Германии Бербок ушла от ответа на запрос Киева о поставках танков Leopard

Фото: Wikimedia Commons

Глава МИД Германии Анналена Бербок ушла от ответа на запрос Киева о поставках танков Leopard во время недавнего визита на Украину. Об этом сообщает немецкий телеканал N-tv.

Во время визита Бербок в Киев тема вооружения поднималась несколько раз, но, как утверждают журналисты, министр уклонялась от требований украинских властей, сдержанно высказываясь по этому вопросу.

«По мере изменения ситуации на местах мы всегда рассматриваем возможность оказания поддержки и будем обсуждать дальнейшие шаги вместе с нашими партнерами», — сказала глава МИД.

Ранее сообщалось, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок второй раз с начала спецоперации России на Украине прибыла в Киев. Министр заявила, что Германия будет «продолжать поддерживать Украину столько, сколько это необходимо».

При этом в начале сентября стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц сохраняет негативную позицию по поставкам Киеву танков Leopard 2.

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Алевтина Запольская
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