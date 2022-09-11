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Опубликован первый трейлер нового сериала Marvel с Эмилией Кларк

Опубликован первый трейлер нового сериала Marvel «Секретное вторжение» с Эмилией Кларк

В ходе фестиваля D23 Expo состоялся релиз первого трейлера сериала «Секретное вторжение» (Secret Invasion). Видео опубликовано на YouTube-канале Marvel Entertainment.

Премьера шоу состоится в 2023 году. Съемки «Секретного вторжения» начались 1 сентября 2021 года в Лондоне.

Шоу из шести эпизодов будет основано на комиксах Marvel, а главные роли в нем исполнят Сэмюэл Л. Джексон, Бен Мендельсон, Коби Смолдерс, Оливия Колман, Эмилия Кларк, Кингсли Бен-Адир, Киллиан Скотт, Кристофер Макдональд и Кармен Эджого.

В июле глава студии Marvel Кевин Файги анонсировал выход фильмов «Мстители: Династия Канга» и «Мстители: Секретные войны». Две кинокартины завершат шестую фазу кинематографической вселенной. Фильм «Мстители: Династия Канга» выйдет 2 мая 2025 года. Ожидается, что она будет сконцентрирована на борьбе главных героев с суперзлодеем Кангом Завоевателем. Следующую картину «Мстители: Секретные войны» планируется выпустить 7 ноября 2025 года.

Марина Совина
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