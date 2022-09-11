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Медведев заявил о достойном выступлении «Единой России» на выборах

Медведев назвал выступление «Единой России» на выборах весьма достойным во всех регионах

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Председатель партии «Единая Россия», заместитель главы Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что предварительные итоги голосования в стране говорят о том, что партия достойно выступила на выборах. Об этом он рассказал во во время видеоконференции с региональными отделениями политического объединения, сообщает ТАСС.

«В целом самые предварительные результаты, которые мы получили, включая результаты exit poll, свидетельствуют о весьма достойном выступлении партии "Единая Россия" во всех регионах, где проводилось голосование», — заявил Медведев.

Ранее глава временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов обвинил Центральное командование Вооруженных сил США во вмешательстве в выборы в России. По его словам, продолжается распространение антироссийской пропаганды в социальных сетях, в том числе с использованием фейковых аккаунтов.

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Марина Совина
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