Медведев заявил о достойном выступлении «Единой России» на выборах

Медведев назвал выступление «Единой России» на выборах весьма достойным во всех регионах

Председатель партии «Единая Россия», заместитель главы Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что предварительные итоги голосования в стране говорят о том, что партия достойно выступила на выборах. Об этом он рассказал во во время видеоконференции с региональными отделениями политического объединения, сообщает ТАСС.

«В целом самые предварительные результаты, которые мы получили, включая результаты exit poll, свидетельствуют о весьма достойном выступлении партии "Единая Россия" во всех регионах, где проводилось голосование», — заявил Медведев.

Ранее глава временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов обвинил Центральное командование Вооруженных сил США во вмешательстве в выборы в России. По его словам, продолжается распространение антироссийской пропаганды в социальных сетях, в том числе с использованием фейковых аккаунтов.