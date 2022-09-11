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В России обвинили командование Вооруженных сил США во вмешательстве в выборы

Сенатор Климов обвинил центральное командование ВС США во вмешательстве в выборы в РФ
Андрей Климов

Андрей Климов. Фото: Pavel Kashaev/ Globallookpress.com

Глава временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов обвинил Центральное командование Вооруженных сил США во вмешательстве в выборы в России. Его слова приводит ТАСС.

«Традиционно все называют Госдеп США, сейчас мы еще выловили, что этим занимается Центральное командование [ВС] США, чтобы иллюзий не было, кто и для чего это делает», — подчеркнул сенатор.

По его словам, продолжается распространение антироссийской пропаганды в социальных сетях, в том числе с использованием фейковых аккаунтов. Климов добавил, что особенность распространения подобной информации заключается в том, что она попадает в Россию через страны Центральной Азии, Северной Африки и Ближнего Востока.

Сенатор заявил, что Центральное командование Вооруженных сил США является «новым аспектом войны» с Россией.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что выборы проходят спокойно, но члены избиркомов не должны терять бдительность.

В рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября в России проходят выборы различных уровней, всего около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием будут избраны 14 губернаторов, а также шесть депутатов законодательных собраний и гордум 12 административных центров.

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Марина Совина
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