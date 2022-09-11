Памфилова назвала двухдневное голосование оптимальным

Глава ЦИК Памфилова сочла голосование на выборах в течение двух дней оптимальным

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова сочла голосование в течение двух дней на всевозможных выборах в стране оптимальным вариантом. Ее слова приводит ТАСС.

Глава Центризбиркома при этом отметила, что трехдневный формат голосования «пришелся по душе» людям. Она высказала мнение, что голосование в три дня расширило возможности людей лучшим образом спланировать свое время и проголосовать когда им удобнее, дополняет РИА Новости.

В 2022 году ЦИК дал регионам право самостоятельно определять продолжительность голосования — в течение одного, двух или трех дней. В 32 субъектах все выборы проходят в один день — 11 сентября, в 15-ти субъектах гражданам предоставили два дня, в 26-ти — три дня. Еще в девяти регионах продолжительность периода голосования отличается на выборах разного уровня.

Ранее Памфилова попросила регионы не подводить итоги выборов губернаторов и депутатов местных законодательных собраний раньше 14 сентября. Она объяснила это желанием внимательно рассмотреть все жалобы на проведение выборов.

