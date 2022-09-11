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ЦИК попросил регионы повременить с подведением итогов выборов

Глава ЦИК Памфилова попросила регионы не подводить итоги выборов до 14 сентября

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова попросила регионы не подводить итоги выборов губернаторов и депутатов местных законодательных собраний раньше 14 сентября. Ее слова приводит ТАСС.

Письмо с просьбой повременить с подведением итогов она направила в региональные избиркомы. Памфилова объяснила это желанием внимательно рассмотреть все жалобы на проведение выборов.

«Мы трепетно относимся, чтобы все жалобы были внимательно рассмотрены, прежде чем вы подведете итоги. Тянуть с подсчетом не надо, но и суету наводить тоже», — приводит слова Памфиловой Ura.ru.

Глава ЦИК добавила, что эта рекомендация затрагивает только 18 регионов. В остальных выборных кампаниях (городских депутатов и прочих) местные избиркомы сами определят дату подведения итогов.

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Антон Похиляк
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