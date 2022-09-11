Раскрыта загадка старческой потери памяти на лица

Aging Cell: фермент PDE11A определяет старческую потерю памяти на лица

Ученые Университета Мэриленда раскрыли загадку потери памяти на лица, когда человек не может вспомнить внешность другого человека, с которым он разговаривал всего несколько часов назад. Результаты научной работы, опубликованные в журнале Aging Cell, помогут разработать препараты, улучшающие когнитивные способности у пожилых людей.

В ходе эксперимента исследователи использовали старых мышей и определили конкретный механизм в мозге животных, отвечающий за возрастную потерю памяти на лица. Этот тип памяти позволяет удерживать информацию о внешности человека по его имени и называется социальными ассоциативными воспоминаниями. Главную роль в этом играет фермент PDE11A, чьи мутантные версии значительно определяли склонность к потере памяти.

Ученые показали, что мыши пробуют новую пищу, основываясь на своих воспоминаниях о запахе из рта сородича. Это служит сигналом о том, что пища с таким запахом безопасна для употребления в будущем. При этом у старых мышей возникают затруднения при попытке связать социальный запах с запахом пищи.

С возрастом и у мышей, и у людей увеличиваются уровни PDE11A в гиппокампе — области мозга, отвечающей за консолидацию долговременной памяти. Однако избыток фермента находится не в том месте, где она обычно встречается у молодых мышей, накапливаясь в виде белковых филаментов внутри нейронов. При нокауте гена PDE11A пожилые мыши восстанавливали социальную ассоциативную память.