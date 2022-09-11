Российские ПВО сбили украинский Ми-8

Минобороны России сообщило о сбитом вертолете Ми-8 ВСУ в районе Угледара

Российским средствам противовоздушной обороны (ПВО) в районе Угледара удалось сбить вертолет Ми-8, принадлежащей Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По данным ведомства, Ми-8 был сбит в районе Угледара в Донецкой народной республике (ДНР). Помимо вертолета, российские военные атаковали четыре беспилотных летательных аппарата. Беспилотники были сбиты в Херсонской и Николаевской областях, а также в в Кирилловке.

Ранее Минобороны России опубликовало видео боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России. Как рассказали в военном ведомстве, авиация поддерживала огнем подразделения Изюмско-Балаклейской группировки и уничтожила замаскированные позиции и технику Вооруженных сил Украины, выполняя пуски ракет парами с малых высот.