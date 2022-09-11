Двое молодых людей забрались на опору Крымского моста в Москве и попали на видео

Mash: двое молодых людей забрались на опору Крымского моста в Москве и обнялись

Двое молодых людей забрались на опору Крымского моста в Москве и попали на видео. Они обнялись, а после спустились по перекладине на землю. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Некоторым парам очень сложно восстановить сожженные мосты. Но у этих московских парней — все в порядке», — иронически отмечают авторы канала.

В январе мужчина также забрался на опору Крымского моста. Молодой человек угрожал самоубийством. Высота пилона, на который он залез, составляет 27 метров.

