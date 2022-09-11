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МВД возбудило восемь связанных с проведением выборов уголовных дел

МВД сообщило о возбуждении восьми уголовных дел о нарушениях во время выборов

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

МВД России возбудило восемь уголовных дел о нарушении законодательства о выборах во время выборной кампании, заявил журналистам представитель ведомства Михаил Давыдов. Его слова приводит РИА Новости.

«Всего возбуждено у нас на сегодняшний день восемь уголовных дел, связанных с проведением выборов», — сообщил он.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что выборы проходят спокойно, но члены избиркомов не должны терять бдительность.

В рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября в России проходят выборы различных уровней, всего пройдут около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием будут избраны 14 губернаторов, а также шесть депутатов законодательных собраний и гордум 12 административных центров.

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Анастасия Астахова
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