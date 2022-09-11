Информация о подкупе избирателей в Ярославле оказалась недостоверной

Информация о подкупе жителей Ярославля на выборах оказалась недостоверной

Информация о подкупе жителей Ярославля на выборах оказалась недостоверной.

Первые сообщения о материальной мотивации за голосование на выборах появились сразу в пяти Telegram-каналах «Жители Ярославля» 10 сентября.

В посте анонимного автора в сообществе во «ВКонтакте» говорится, что некий пользователь под именем Данила Муханов предлагает 1000 рублей в обмен на голос за «нужного кандидата». Кроме того, отмечается, что можно заработать 20 тысяч рублей, если привести «в систему» друзей.

В публикации нет сведений о факте оплаты и данных человека, покупающего голоса, что не позволяет проверить достоверность указаной информации. Кроме того, комментаторы обратили внимание, что аналогичные сообщения активно рассылаются по многим сообществам, и предупредили о работе мошенников на выборах. Согласно скриншотам пользователей, некоторые рассылки поступают с телефонных номеров, зарегистрированных в том числе в Узбекистане и Мали.

Власти Ярославля также предупредили избирателей о мошенниках. «В Ярославской области зафиксированы в социальных сетях жалобы на массовые сообщения с предложением заработать деньги 11 сентября. Рассылка с телефонных номеров Эфиопии и Танзании ведет на пять фейковых страниц в мессенджере Telegram», — говорится в сообщении. Уточняется, что эта информация передана в Роскомнадзор, Избирком и Штаб общественного наблюдения за выборами. Жителей Ярославля попросили не переходить по ссылкам, которые могут привести к утечке данных.

Сведения о подкупе избирателей не получили распространения в СМИ, что свидетельствует о недоверии журналистского сообщества к указанной информации.