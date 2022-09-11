Стало известно о предложении России к Индии по ценам на нефть

Business Standard: РФ предложила Индии скидку на нефть за отказ от поддержки потолка цен

Россия предложила Индии скидку на нефть за отказ от поддержки потолка цен на это сырье, который инициировала Группа семи (G7). Об этом сообщает газета Business Standard со ссылкой на официальных лиц и индийский МИД.

Издание отмечает, что Москва пообещала Нью-Дели более низкую стоимость топлива, чем предлагал Ирак два месяца назад.

«Взамен просят, чтобы Индия не поддерживала предложение G7. Решение по этому вопросу будет принято позже, по мере продвижения переговоров со всеми партнерами», — пишет газета со ссылкой на представителя МИД Индии.

2 сентября министры финансов стран «Большой семерки» договорились установить потолок цен на нефть из России. Вместе с тем они планируют создать специальный механизм смягчения, который организует доступ наиболее уязвимым и нуждающимся странам к топливу из России.

