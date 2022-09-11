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Четыре мирных жителя погибли под Николаевом из-за украинских мин

Четыре мирных жителя погибли в заповеднике на Кинбурнской косе Николаевом из-за мин ВСУ

Четыре мирных жителя погибли из-за украинских мир в заповеднике на полуострове Кинбурнская коса в Николаевской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Отмечается, что с началом боевых действий по экосистеме полуострова был нанесен тяжелый удар — Кинбурнскую косу накрыли пожары из-за артиллерийских ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ). На сегодняшний день выгорело и безвозвратно утеряно более 11 тысяч гектаров леса. Пожар в заповеднике мешают потушить украинские мины.

Ранее Народная милиция (НМ) Донецкой народной республики (ДНР) сообщили, что ВСУ за сутки выпустили около 100 снарядов из танков, ствольной артиллерии и минометов по восьми населенным пунктам в республике. В результате этого четыре мирных жителя погибли и восемь получили ранения.

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Марина Совина
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