Россия отказалась продавать нефть и газ вводящим потолок их цен странам

Глава Минэнерго Шульгинов: РФ не будет продавать нефть и газ странам, вводящим потолок цен

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1» рассказал об отказе страны продавать нефть и газ государствам, которые введут потолок цены на данные виды энергоресурсов, сообщает ТАСС.

«Точно мы не будем продавать себе в убыток или ниже себестоимости. Ну так нельзя. Это картельный какой-то сговор против нас. Точно мы не допустим такого отношения к нам. Они уже не отдают отчет себе в том, что они делают. Себе же хуже», — заявил глава Минэнерго.

Ранее бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль обвинила европейских политиков в провоцировании энергетического кризиса, указав, что он начался еще в 2021 году. Она рассказала, что на сегодняшний день рынок электроэнергии в Европе работает «по каким-то непонятным принципам» и его нельзя назвать классическим рынком спроса и предложения.