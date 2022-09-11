Европу обвинили в провоцировании энергокризиса

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила, что энергокризис спровоцировали политики Европы

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в интервью ТАСС обвинила в провоцировании энергетического кризиса европейских политиков, указав, что он начался еще в 2021 году.

У нас был кризис в электроэнергетике еще до того, как начался газовый кризис. Это результат либерализации последних 15-18 лет, мы переживаем его с апреля 2021-го, то есть уже больше года. <…> В целом это ситуация, которую мы сами спровоцировали Карин Кнайсль Экс-глава МИД Австрии

Как отметила Клайсль, сейчас рынок электроэнергии в Европе работает «по каким-то непонятным принципам», и его нельзя назвать классическим рынком спроса и предложения. Она пояснила, что рынок искусственно направили в сторону предпочтения возобновляемой энергии, в результате чего он «получился очень перекошенным».

Кроме того, по словам Кнайсль, кризис в Европе происходит потому, что в последние годы страны ЕС очень мало инвестировали в газ и нефть, направляя средства на другие направления.

Предложение снижается, спрос остается, а после пандемии еще и растет. Год-полтора в пандемию было достаточно спокойно. И мы еще можем радоваться, что в Китае спрос остается на достаточно низком уровне, поскольку они вводят довольно много локдаунов Карин Кнайсль Экс-глава МИД Австрии

Кнайсль обратила внимание на то, что после апреля 2021 года цены на электроэнергию в Европе выросли на 30-40 процентов. Сейчас же, указала она, рост доходит до 400 процентов, что приводит к упадку как производства, так и простых домохозяйств. «Так что у нас был кризис электроэнергии еще до газового», — пришла к выводу экс-глава МИД Австрии.

Будущее отношений России и Европы

Как считает Кнайсль, Россия и страны Евросоюза (ЕС) могут нормализовать отношения, однако для этого требуется восстановить утраченное доверие между Брюсселем и Москвой.

В самую первую очередь для нормализации отношений необходимо снова выстраивать доверие. Столько фарфора было разбито, столько доверия уничтожено. Я думаю, что это возможно. Только для этого нужны люди, которые будут в этом искренне заинтересованы и которые будут уважительны друг к другу Карин Кнайсль Экс-глава МИД Австрии

По словам экс-министра, в настоящее время «дипломатия как ремесло уже утеряна». Она пояснила, что сейчас не выделяется достаточно времени на разговор друг с другом, на настоящий обмен мнениями. «Чем больше я путешествую на восток (интервью состоялось на полях Восточного экономического форума — примечание «Ленты.ру»), тем больше замечаю этот временной элемент, что здесь люди находят время друг для друга. Это существенно», — резюмировала дипломат.

Непродуманные санкции

Ранее, во время посещения Восточного экономического форума Карин Кнайсль назвала санкции Евросоюза в отношении России непродуманными. По ее словам, нет ни одной страны, которая могла бы выступить бенефициаром на сокращение поставок газа из России.

Энергетические санкции не были продуманы с самого начала. Ведь есть спрос и предложение, и если вы сокращаете предложение, цена растет. А этого, видимо, вообще не замечали, предполагая, что этот энергетический кризис можно очень и очень легко преодолеть Карин Кнайсль Экс-глава МИД Австрии

Дипломат призвала Россию и Европу возобновить диалог, восстанавливая утраченное доверие друг к другу, указав на то, что зимой многие европейцы не смогут оплачивать отопление в своих домах.

Кнайсль обратила внимание на то, что европейский энергетический рынок, особенно рынок электроэнергии, был непродуманным образом либерализован 20 лет назад. И именно в этой сфере наблюдается множество проблем, заметила она.

И это уж точно не вина России или чья-либо вина. Это домашние неприятности Карин Кнайсль Экс-глава МИД Австрии

Закат Европы

Кнайсль предсказывала скорый закат европейской цивилизации, которая из-за собственного невежества и высокомерия пренебрегает существующим геополитическим раскладом и базовыми принципами, а лидеры ЕС неэффективно управляют внутренней политикой стран.

По ее мнению, европейские государства с каждым годом становятся все более слабыми игроками на международной арене, уступая место Азии. Кнайсль описала будущее Европы мемом, изображающим троих исхудавших европейцев, которые находятся, по ее задумке, на приеме у президента России Владимира Путина в Сочи в 2023 году. «И однажды придет время для дипломатии, настоящих разговоров», — подписала она картинку.