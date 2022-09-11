Европе указали на роль в провоцировании энергокризиса

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила, что Европа сама спровоцировала энергокризис

Энергетический кризис в Европе начался еще в 2021 году, и европейские политики сами его спровоцировали. Такое мнение в интервью ТАСС выразила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

«У нас был кризис в электроэнергетике еще до того, как начался газовый кризис. Это результат либерализации последних 15-18 лет, мы переживаем его с апреля 2021-го, то есть уже больше года. <…> В целом это ситуация, которую мы сами спровоцировали», — считает экс-министр.

Она отметила, что рынок электроэнергии в Европе в настоящее время работает «по каким-то непонятным принципам», и его нельзя назвать классическим рынком спроса и предложения. По ее словам, рынок искусственно направили в сторону предпочтения возобновляемой энергии, из-за чего он «получился очень перекошенным».

Кнайсль подчеркнула, что кризис в Европе происходит потому, что в последние годы страны ЕС очень мало инвестировали в газ и нефть, направляя средства на другие направления.

«Предложение снижается, спрос остается, а после пандемии еще и растет. Год-полтора в пандемию было достаточно спокойно. И мы еще можем радоваться, что в Китае спрос остается на достаточно низком уровне, поскольку они вводят довольно много локдаунов», — отметила она.

По словам Кнайсль, после апреля 2021 года цены на электроэнергию в Европе выросли на 30-40 процентов. Сейчас же, напомнила она, рост доходит до 400 процентов. Это приводит к упадку как производства, так и простых домохозяйств.

«Сейчас уже есть движение в Великобритании — это не ЕС, но оно, может быть, распространится и далее, — когда люди просто бойкотируют свои счета за электроэнергию. Так что у нас был кризис электроэнергии еще до газового», — напомнила она.