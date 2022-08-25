Экс-глава МИД Австрии мемом описала будущее Европы

Экс-глава МИД Австрии выложила мем, на котором голодные европейцы идут на прием к Путину

Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль выложила мем, на котором по мотивам картины «Ходоки у В.И. Ленина» изображены голодные европейцы, пришедшие на прием к президенту России Владимиру Путину. Иллюстрацию будущего Европы политик опубликовала на своей странице в Twitter.

«И однажды придет время для дипломатии, настоящих разговоров», — такими словами экс-глава МИД подписала картинку, где трое исхудавших европейцев находятся, по ее задумке, на приеме у Путина в Сочи в 2023 году.

Ранее Кнайсль предсказала скорый закат европейской цивилизации из-за невежества и высокомерия. По ее словам, европейские государства с каждым годом становятся все более слабыми игроками на международной арене, уступая место Азии.