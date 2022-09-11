Экс-глава МИД Австрии заявила о возможном восстановлении отношений России и ЕС

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Россия и ЕС не смогут нормализовать отношения без доверия

Россия и страны Евросоюза (ЕС) могут нормализовать отношения, однако для этого требуется восстановить утраченное доверие между Брюсселем и Москвой. Об этом заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в беседе с ТАСС.

«В самую первую очередь для нормализации отношений необходимо снова выстраивать доверие. Столько фарфора было разбито, столько доверия уничтожено, — отметила она. — Я думаю, что это возможно. Только для этого нужны люди, которые будут в этом искренне заинтересованы и которые будут уважительны друг к другу».

По словам Кнайсль, на данный момент «дипломатия как ремесло уже утеряна». Она уточнила, что сейчас не выделяется достаточно времени на разговор друг с другом, на настоящий обмен мнениями.

«И могу сказать, что чем больше я путешествую на восток (интервью состоялось на полях Восточного экономического форума — примечание «Ленты.ру»), тем больше замечаю этот временной элемент, что здесь люди находят время друг для друга. Это существенно», — резюмировала дипломат.

Ранее бывшая глава МИД Австрии Кнайсль рассказала, как, живя в Ливане, занимается преподаванием, переводом своей книги о дипломатии на русский язык и желании снова завести кур.