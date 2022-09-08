Экс-глава МИД Австрии рассказала о желании завести кур

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль рассказала о книге на русском языке и желании завести кур

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала, как, живя в Ливане, занимается преподаванием, переводом своей книги о дипломатии на русский язык и желании снова завести кур. Об этом она сообщила ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Политик продолжает заниматься «тем же, чем и в предыдущие годы» — писать аналитические статьи по рынкам газа и нефти и публицистические произведения. «Сейчас я работаю над русским переводом моей книги про дипломатию, которая выйдет в ближайшие месяцы. Также работаю над другой книгой, которую я назвала “Реквием по Европе“. Пишу и другие тексты, а также иногда участвую в конференциях по Zoom, преподаю по Zoom», — отметила Кнайсль.

Также экс-министр подчеркнула, что ей наскучило работать одной, поэтому она рада возможности побывать на Восточном экономическом форуме и «быть среди людей».

«Но у меня есть домашние животные, которые составляют мне компанию, — поделилась Кнайсль. — У меня два боксера. Всегда держала собак этой породы, люблю всех собак, но этих — особенно. Два шетлендских пони, они не слишком большие. Также я приютила двух кошек. И надеюсь снова завести кур».

ВЭФ проходит с 5 по 8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. В этом году на форум приедут делегации из более чем 60 стран — инвесторы и официальные лица, заинтересованные в развитии Дальнего Востока.