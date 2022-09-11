Памфилова призвала отменить результаты выборов на участках с нарушениями

Глава ЦИК Памфилова выступила за отмену результатов выборов на участках с нарушениями

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова выступила за жесткую отмену результатов выборов на участках, где были зафиксированы нарушения. Ее слова приводит ТАСС.

«Самое главное, чтобы посчитали, чтобы скандалов не было. Но если что, [чтобы] жестко отменяли, безапелляционно», — призвала руководитель ЦИК.

Памфилова добавила в ходе онлайн-марафона «Ночь выборов-2022», что расслабляться еще рано, необходимо еще пережить ночь.

Ранее глава ЦИК заявила, что выборы проходят спокойно, но члены избиркомов не должны терять бдительность.

В рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября в России проходят выборы различных уровней, всего около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием будут избраны 14 губернаторов, в также депутаты шести законодательных собраний субъектов федерации и 12 городских дум региональных центров.