Посол Украины в Германии оправдал свой резкий стиль дипломатии

FAZ: Посол Украины в Германии Мельник считает оправданным свой резкий стиль дипломатии

Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает оправданным свой резкий стиль ведения дипломатии, об этом он заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

По словам главы дипмиссии, который останется на своем посту до 14 октября, самым важным для него является то, чтобы Украина и события вокруг через его высказывания оставались в центре внимания общественности и средств массовой информации. В результате этого, по мнению посла, давление на колеблющееся правительство ФРГ будет усиливаться.

«Поляризация, в которой меня сейчас обвиняют некоторые люди, безусловно, способствовала этому», — сказал Мельник. Он добавил, что украинская ситуация до начала российской спецоперации была «очень далекой в сознании немцев».

Посол также отметил, что его высказывания о Степане Бандере, «безусловно, сыграли свою роль» в причинах его отъезда из Германии. Он отметил, что его отзыв из Берлина произошел бы в этом году, но выбор времени стал неожиданностью.

Ранее депутат Бундестага из Лейпцига, представитель оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Йенс Леман призвал объявить персоной нон грата бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника и как можно скорее выслать его из страны.

