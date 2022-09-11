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Киев потребовал от Франции расширить поставки оружия Украине

Глава МИД Кулеба потребовал от Франции расширить поставки оружия Украине

Фото: Shutterstock

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба потребовал от Франции расширить поставки оружия Киеву. Об этом он заявил в интервью газете Le Journal du Dimanche.

«Мы очень признательны Франции за предоставленное вооружение, а также за поддержку нашей кандидатуры на вступление в ЕС, но в противостоянии такому противнику на линии фронта вы никогда не будете обладать достаточным количеством оружия. Мы требуем, чтобы Франция сделала больше», — заявил министр.

Он также подчеркнул, что Россия превосходит Украину по части тяжелого вооружения.

Говоря о диалоге президента Франции Эмманюэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным, Кулеба назвал переговоры с Россией бесполезными. «Мы хотим сесть за стол переговоров в роли победителя, а это может быть решено только на поле боя», — добавил он.

Ранее президент Макрон заявил, что роль Франции в российско-украинском конфликте — препятствование эскалации боевых действий и подготовка почвы для переговоров.

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Алевтина Запольская
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