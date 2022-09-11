Киев потребовал от Франции расширить поставки оружия Украине

Глава МИД Кулеба потребовал от Франции расширить поставки оружия Украине

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба потребовал от Франции расширить поставки оружия Киеву. Об этом он заявил в интервью газете Le Journal du Dimanche.

«Мы очень признательны Франции за предоставленное вооружение, а также за поддержку нашей кандидатуры на вступление в ЕС, но в противостоянии такому противнику на линии фронта вы никогда не будете обладать достаточным количеством оружия. Мы требуем, чтобы Франция сделала больше», — заявил министр.

Он также подчеркнул, что Россия превосходит Украину по части тяжелого вооружения.

Говоря о диалоге президента Франции Эмманюэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным, Кулеба назвал переговоры с Россией бесполезными. «Мы хотим сесть за стол переговоров в роли победителя, а это может быть решено только на поле боя», — добавил он.

Ранее президент Макрон заявил, что роль Франции в российско-украинском конфликте — препятствование эскалации боевых действий и подготовка почвы для переговоров.