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Макрон обозначил роль Франции в российско-украинском конфликте

Макрон заявил, что роль Франции в российско-украинском конфликте — препятствие эскалации

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Роль Франции в российско-украинском конфликте — препятствование эскалации боевых действий и подготовка почвы для переговоров. Об этом заявил президент республики Эммануэль Макрон, пишет ТАСС.

«Избежать эскалации конфликта — в этом состоит роль Франции, чтобы не произошло ни ядерной эскалации, ни географической. Мы должны приложить все дипломатические усилия для того, чтобы ядерная угроза не привела к усилению конфликта», — обозначил роль Парижа политик.

Ранее Президент Франции Эммануэль Макрон попросил своего иранского коллегу Ибрахима Раиси стать посредником в переговорах между Россией и Украиной. Об этой секретной просьбе французского лидера рассказал заместитель главы администрации президента Ирана по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди.

По его словам, после серии консультаций в Москву была направлена делегация во главе с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом, который должен был передать мирные инициативы иранского президента.

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Анжелика Бережная
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