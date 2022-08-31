Макрон обратился к президенту Ирана с секретной просьбой по Украине

ISNA: Макрон попросил президента Ирана стать посредником в переговорах России и Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон попросил своего иранского коллегу Ибрахима Раиси стать посредником в переговорах между Россией и Украиной. Об этой секретной просьбе французского лидера рассказал заместитель главы администрации президента Ирана по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди, передает газета ISNA.

По его словам, после серии консультаций, в Москву была направлена делегация во главе с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом, который должен был передать мирные инициативы иранского президента.

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов призвал киевские власти вести переговоры с Россией и искать компромиссы. Мэр также оценил решения президента Украины Владимира Зеленского, принятые с начала российской спецоперации в стране. По словам Труханова, все они «в целом правильные».

При этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал переговоры между Киевом и Москвой «смертным приговором» и подчеркнул, что глава республики Владимир Зеленский настроен однозначно против них.