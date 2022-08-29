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Мэр Одессы призвал к переговорам с Россией

Мэр Одессы Труханов призвал вести переговоры с Россией и искать компромиссы

Фото: РИА Новости

Мэр Одессы Геннадий Труханов призвал киевские власти вести переговоры с Россией и искать компромиссы. Об этом он заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

«Думаю, что важно вести переговоры в политическом ключе, на кону жизни миллионов людей. Разумеется, я хотел бы возвращения наших границ 1991 года, но это нужно делать шаг за шагом, искать компромиссы, избегать логики стенка на стенку», — заявил Труханов.

Мэр также оценил решения президента Украины Владимира Зеленского, принятые с начала российской спецоперации в стране. По словам Труханова, все они «в целом правильные».

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При этом глава города раскритиковал Зеленского за то, что тот не предоставил «большую автономию» регионам и муниципалитетам.

Также Труханов в очередной раз высказался против сноса одесского памятника Екатерине II. «Даже если мы будем уничтожать памятники, история не изменится. Знаю, что петиция [о сносе памятника русской императрице] набрала 25 тыс. подписей, но я за то, чтобы подождать. С таким подходом я должен сносить памятники Пушкину или Гагарину? В этом нет никакого смысла», — заявил мэр.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал условия, на которых Россия будет согласна вести переговоры с Украиной. По его словам, Москва готова рассмотреть переговорный процесс в том случае, если украинская сторона будет готова к безоговорочной капитуляции.

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Алевтина Запольская
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