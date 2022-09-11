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Пожар в ТЦ в российском городе ликвидировали

ГУ МЧС Башкирии: пожар в ТЦ «Меркурий» в Уфе полностью ликвидировали

Фото: Emercom of Russia / Global Look Press

Крупный пожар в торговом центре Уфы был полностью ликвидирован. Об этом пишет ГУ МЧС России по Башкирии в Telegram-канале «МЧС Башкортостан».

«В 9:19 (7:19 по московскому времени) в ТРЦ "Меркурий" объявлена полная ликвидация пожара», — говорится в сообщении.

В пятницу, 9 сентября, в Уфе в торговом центре «Меркурий» произошел пожар. Жители города сняли полыхающее здание на видео. Информации о пострадавших, а также о причинах и площади возгорания нет. Из горящего ТЦ спасли полсотни животных.

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Юлия Мискевич
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