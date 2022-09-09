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Мощный пожар в российском ТЦ попал на видео

Очевидцы сняли на видео пожар в уфимском торговом центре «Меркурий»

В Уфе в торговом центре (ТЦ) «Меркурий» произошел пожар. Очевидцы сняли полыхающее здание на видео, которое опубликовал Telegram-канал Shot.

По данным канала, горят верхний этаж и крыша ТЦ. На данный момент на месте ЧП работают 54 сотрудника МЧС и 18 единиц техники. Информации о пострадавших, а также о причинах и площади возгорания нет.

Ранее в Курске загорелся торговый центр «Бумеранг». Пламя вспыхнуло в магазине с техникой на третьем этаже ТЦ, погиб один человек. Мужчину 1982 года рождения нашли в подсобном помещении на третьем этаже.

Никита Абрамов
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