Беженцы рассказали о ситуации на границе Харьковской области и России

Беженцы из Харьковской области рассказали о том, как эвакуировались в Россию

Беженцы из Харьковской области рассказали о том, как вместе с семьями эвакуировались в Россию, а также о ситуации на границе и пунктах временного размещения. С вынужденными переселенцами пообщался корреспондент РИА Новости.

По словам беженца из Харьковской области Андрея Макушенко, он принял решение эвакуироваться с семьей, когда рядом с его селом Таволжанка, в 20 километрах от Купянска, начались обстрелы.

Как утверждает Макушенко, когда часть региона перешла под контроль России, жизнь в селе стала налаживаться, появилась работа, пенсионеры стали получать выплаты, в три раза превышающие их украинскую пенсию.

«Казалось, все вроде наладилось. И три дня назад стало бахать за Купянском. У нас там блок посты, и у нас на улице стояли ребята, мы с ними уже более-менее подружились. Говорю, ребята, что делать, они сказали, что лучше выехать», — рассказал мужчина.

По словам беженца, на границе ему чудом удалось быстро пройти очередь — до него въезжающие в Россию стояли по двое суток. «Пока были в очереди, приезжала "буханочка" скорая помощь, чай, бутерброды. Нам на границе сказали про пункт временного размещения», — сказал Макушенко.

Другой беженец, житель Купянска, отметил что сотрудники МЧС на границе предлагали погреться в автобусах, кормили бутербродами и чаем.

10 сентября власти Харьковской области призвали жителей покинуть свои дома в зоне боевых действий из-за увеличивающихся обстрелов населенных пунктов со стороны украинских войск.

