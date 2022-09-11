Россиянам дали совет насчет визитов к стоматологам

Стоматолог Капил Кхурана посоветовал пациентам ничего не скрывать от зубного врача

Чтобы врач смог поставить правильный диагноз и назначить эффективное лечение, пациенту важно быть честным со специалистом, как с самим собой, заявил врач-стоматолог Капил Кхурана. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал о том, какую правду о себе точно не стоит скрывать в стоматологическом кресле и почему.

Почему мы врем врачу

Когда пациент приходит на прием к незнакомому врачу, как и при общении с любыми новыми людьми, он может испытывать небольшое чувство волнения и стеснения, отметил Капил Кхурана. Кроме того, даже если человек — уже давний пациент врача, все равно могут быть какие-то факты, в которых сложно признаться доктору или медицинскому работнику.

Это может быть обусловлено чувством стыда или осуждения, либо же причиной может быть недоверие к специалисту или неудачный прошлый опыт. По разным данным, от 20 до 80 пациентов пациентов врут или замалчивают факты о своей жизни во время беседы с доктором. Эта нечестность может затруднить врачам постановку точных диагнозов и подвергнуть пациента риску назначения лекарств, которые могут иметь побочные эффекты Капил Кхурана врач-стоматолог

Что не стоит скрывать от стоматолога

В глазах представителя такой профессии, как врач, люди осознанно и неосознанно хотят представать в лучшем свете, поэтому зачастую на вопрос о курении дают отрицательный ответ, даже если вредная привычка сопровождает их ежедневно.

«Пациентам важно понимать, что настоящие стоматологи после осмотра полости рта сразу распознают эту ложь. А если попадется некомпетентный специалист, то замалчивание этого факта может привести к отсутствию соответствующего стоматологического лечения для защиты зубов и десен», — поделился Капил Кхурана.

Также со своим стоматологом нужно быть честным и в разговорах об алкоголе, убежден он. Поделиться с врачом честным признанием о том, сколько спиртного и как часто вы выпиваете — абсолютно нормально.

Алкоголь во многом является причиной заболеваний десен или развития кариеса. Если отрицать его употребление, то врач будет искать другую причину, и не факт, что найдет, а, значит, и не сможет назначить лечение. О последнем выпитом напитке также важно упомянуть, особенно если планируется серьезное медицинское вмешательство, так как анестезия и другие препараты могут не усваиваться с алкоголем Капил Кхурана врач-стоматолог

Еще больше дискомфорта у пациентов стоматолога вызывает осознание того, что они не следовали рекомендациям врача о соблюдении гигиены полости рта, и необходимость признаться в этом, обратил внимание Капил Кхурана. Например, не чистили зубы дважды в день, не использовали ирригатор и зубную нить, необходимые медикаменты, что снова привело их в кабинет зубного доктора.

«Ложные утверждения о ежедневном использовании зубной нити или правильной технике чистки зубов могут привести к заблуждениям доктора о причинах тех или иных воспалений и инфекций полости рта. Например, если не использовать зубную нить, то остатки пищи могут оставаться между зубов, что приводит к воспалению десен. Но если пациент ложно утверждает, что он пользуется нитью, то такое умалчивание правды затрудняет стоматологу выявление истинных причин проблем со здоровьем», — поделился врач.

Искренность способствует не только эффективному лечению, но и созданию позитивной и доверительной атмосферы между врачом и пациентом, которая побудит последнего не бояться походов к стоматологу, подытожил Капил Кхурана.

Ранее стоматолог-пародонтолог Егана Маруфиди в беседе с «Лентой.ру» рассказала о скрытых причинах появления кариеса.