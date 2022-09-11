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Шойгу оценил действия российских бронетанковых войск на Украине

Глава Минобороны Шойгу: бронетанковые войска России действуют четко и грамотно на Украине
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих, ветеранов и работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК) с Днем танкиста. Соответствующая телеграмма опубликована в Telegram-канале Минобороны.

Шойгу отметил, что, участвуя в спецоперации на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), личный состав бронетанковых войск «действует четко и грамотно, постоянно доказывает готовность и умение решать самые сложные и ответственные задачи».

Кроме того, министр высоко оценил достижения конструкторских коллективов и работников предприятий промышленности, создающих современное вооружение и военную технику и вносящих значительный вклад в укрепление обороноспособности России.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал о применении гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в ходе спецоперации. По его словам, она применялась трижды и «показала свои блестящие характеристики».

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Марина Совина
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