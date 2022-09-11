В граничащем с Украиной российском регионе опровергли сообщения об эвакуации

Глава Валуйского района Белгородской области Дыбов опроверг сообщения об эвакуации

Глава Валуйского городского округа Белгородской области Алексей Дыбов на своей странице во «ВКонтакте» опроверг сообщения об эвакуации населения из этого района граничащего с Украиной региона.

«В сложившейся ситуации распространяются слухи об эвакуации, а также другая фейковая информация в социальных сетях. Ситуации находится под контролем», — подчеркнул чиновник.

Он добавил, что эвакуация на территории округа не объявлялась, и призвал не поддаваться панике. По словам Дыбова, обо всем происходящем власти будут информировать на официальных ресурсах.

Ранее, 8 сентября, стало известно, что более десяти улиц в Белгороде, нескольких поселков в Белгородском районе из-за аварии остались без электроснабжения.

