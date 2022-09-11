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В граничащем с Украиной российском регионе опровергли сообщения об эвакуации

Глава Валуйского района Белгородской области Дыбов опроверг сообщения об эвакуации
Алексей Дыбов

Алексей Дыбов. Фото: страница Алексея Дыбов во «ВКонтакте»

Глава Валуйского городского округа Белгородской области Алексей Дыбов на своей странице во «ВКонтакте» опроверг сообщения об эвакуации населения из этого района граничащего с Украиной региона.

«В сложившейся ситуации распространяются слухи об эвакуации, а также другая фейковая информация в социальных сетях. Ситуации находится под контролем», — подчеркнул чиновник.

Он добавил, что эвакуация на территории округа не объявлялась, и призвал не поддаваться панике. По словам Дыбова, обо всем происходящем власти будут информировать на официальных ресурсах.

Ранее, 8 сентября, стало известно, что более десяти улиц в Белгороде, нескольких поселков в Белгородском районе из-за аварии остались без электроснабжения.

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Марина Совина
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