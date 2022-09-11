Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Назван способ отличить грипп от коронавируса

Вирусолог Бутенко: ПЦР и тест для выявления антител помогут отличить грипп от COVID-19

Фото: Unsplash

Руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии им. Д.И. Ивановского, доктор биологических наук, профессор Александр Бутенко рассказал, каким образом отличить заражение гриппом от заболевания коронавирусом. Об этом он сообщил в беседе с Ura.ru.

Бутенко назвал способ отличить грипп от COVID-19 и заявил, что поставить точный диагноз помогут специфические методы исследования — полимеразная цепная реакция (ПЦР-тест) и серологическая реакция для выявления антител. Он подчеркнул, что сейчас доминирует омикрон-штамм коронавируса, заболевание которым проходит в легкой форме и напоминает грипп.

«В этой ситуации необходима специфическая диагностика. То есть с помощью полимеразной цепной реакции и серологических реакций, которые применяются для выявления антител, определяется, что это было, грипп или ковид. Здесь на первом месте необходимость специфического обследования», — подчеркнул вирусолог.

Материалы по теме:
«Наш человек не очень-то боится смерти» Как два года коронавируса изменили Россию и россиян? Отвечает социолог
«Наш человек не очень-то боится смерти»Как два года коронавируса изменили Россию и россиян? Отвечает социолог
9 января 2022
Не последняя буква алфавита. Что нужно знать о новом штамме коронавируса? Главное об омикроне
Не последняя буква алфавита.Что нужно знать о новом штамме коронавируса? Главное об омикроне
21 августа 2022

Профессор добавил, что коронавирус умеет маскироваться под другие инфекции, а также давать нехарактерные для него симптомы. Это затрудняет диагностику, подчеркнул он.

«В пределах одной инфекции, например ковид, бывают вариации в симптоматике. У кого-то легче проходит, у кого-то тяжелее. У одних более выраженные симптомы, у остальных другие симптомы. Не всегда по симптоматике можно отличить коронавирус от гриппа», — заключил Бутенко.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн описал одновременное заболевание гриппом и COVID-19. По его словам, такое заражение маловероятно.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В России завершился Единый день голосования
Венгрия признала проигрыш Евросоюза в конфликте на Украине
В США назвали истребитель F-22 провалом
В ДНР назвали ситуацию у населенного пункта Пески «уверенной»
Глава ДНР предрек Донецку победу
Пушилин заявил «вгрызшихся» за окраины Артемовска союзных силах
Памфилова призвала отменить результаты выборов на участках с нарушениями
Назван способ отличить грипп от коронавируса
В граничащем с Украиной российском регионе опровергли сообщения об эвакуации
В Донецке рассказали о ситуации с электроснабжением
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.