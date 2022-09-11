Назван способ отличить грипп от коронавируса

Вирусолог Бутенко: ПЦР и тест для выявления антител помогут отличить грипп от COVID-19

Руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии им. Д.И. Ивановского, доктор биологических наук, профессор Александр Бутенко рассказал, каким образом отличить заражение гриппом от заболевания коронавирусом. Об этом он сообщил в беседе с Ura.ru.

Бутенко назвал способ отличить грипп от COVID-19 и заявил, что поставить точный диагноз помогут специфические методы исследования — полимеразная цепная реакция (ПЦР-тест) и серологическая реакция для выявления антител. Он подчеркнул, что сейчас доминирует омикрон-штамм коронавируса, заболевание которым проходит в легкой форме и напоминает грипп.

«В этой ситуации необходима специфическая диагностика. То есть с помощью полимеразной цепной реакции и серологических реакций, которые применяются для выявления антител, определяется, что это было, грипп или ковид. Здесь на первом месте необходимость специфического обследования», — подчеркнул вирусолог.

Профессор добавил, что коронавирус умеет маскироваться под другие инфекции, а также давать нехарактерные для него симптомы. Это затрудняет диагностику, подчеркнул он.

«В пределах одной инфекции, например ковид, бывают вариации в симптоматике. У кого-то легче проходит, у кого-то тяжелее. У одних более выраженные симптомы, у остальных другие симптомы. Не всегда по симптоматике можно отличить коронавирус от гриппа», — заключил Бутенко.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн описал одновременное заболевание гриппом и COVID-19. По его словам, такое заражение маловероятно.