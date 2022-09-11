В России завершился Единый день голосования

В России закрылись все избирательные участки в ходе Единого дня голосования

В самом западном регионе России — Калининградской области — закрылись избирательные участки. Таким образом, Единый день голосования 2022 года в стране завершился, сообщает ТАСС в воскресенье, 11 сентября.

В ряде регионов в дополнение к традиционному проходило дистанционное голосование. Среди них Калининградская, Калужская, Курская, Новгородская области и другие регионы, включая Москву. В большинстве этих субъектов онлайн-голосование началось в пятницу, 9 сентября, в остальных — 10 сентября.

Явка и первые результаты

Согласно предварительным данным, которые приводит Центральная избирательная комиссия (ЦИК), на выборах главы Бурятии после обработки 43,11 процента протоколов лидирует глава региона Алексей Цыденов с 85,39 процента голосов. Врио главы Томской области Владимир Мазур набирает 82,27 процента голосов после обработки 18,93 процента протоколов.

В Адыгее депутаты парламента региона единогласно переизбрали действующего главу республики Мурата Кумпилова, который занимает пост с 2017 года.

На выборах губернатора Свердловской области явка достигла 19,84 процента. На муниципальных выборах в 10:00 11 сентября проголосовало 27 процентов зарегистрированных избирателей.

На выборах в законодательное собрание Сахалинской области после обработки 39,17 процента протоколов лидирует «Единая Россия» с 48,92 процента голосов. Партия также набирает 54,30 процента после обработки 94,97 процента протоколов на выборах в городскую думу Петропавловска-Камчатского.

Памфилова призвала регионы повременить с официальным подведением итогов выборов

Глава ЦИК России Элла Памфилова направила в региональные избиркомы письмо с просьбой не подводить итоги выборов губернаторов и депутатов местных законодательных собраний раньше 14 сентября. Она объяснила это желанием внимательно рассмотреть все жалобы на проведение выборов.

«Мы трепетно относимся, чтобы все жалобы были внимательно рассмотрены, прежде чем вы подведете итоги. Тянуть с подсчетом не надо, но и суету наводить тоже», — сказала председатель ЦИК.

Она отметила, что эта рекомендация затрагивает только 18 регионов. В остальных выборных кампаниях (городских депутатов и прочих) местные избиркомы сами определят дату подведения итогов.

ЦИК и СПЧ заявили об отсутствии серьезных нарушений

Как сообщил незадолго до закрытия участков заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, серьезных нарушений, требующих немедленного вмешательства со стороны МВД и ЦИК, в ходе голосования зафиксировано не было. Об этом же заявили в Совете по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) при президенте России. По словам главы СПЧ Валерия Фадеева, мониторинговая группа, которая работает на выборах в семи регионах, сколько-нибудь заметных нарушений не зафиксировала.

По данным ЦИК, на 16:00 воскресенья, 11 сентября, недействительными признаны 218 бюллетеней избирателей в шести регионах. Как отметила глава комиссии Элла Памфилова, в масштабах страны это «ничтожное количество».

При этом руководитель главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов России МВД страны Михаил Давыдов рассказал, что полиция возбудила восемь уголовных дел, связанных с выборами.

В ходе порядка 4,7 тысячи избирательных кампаний разного уровня в 82 регионах страны проходили выборы различного уровня по замещению более 31 тысячи должностей. В их числе прямые выборы 14 губернаторов, а также депутатов шести законодательных собраний субъектов федерации и 12 городских дум региональных центров.