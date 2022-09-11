На Украине предрекли тяжелую зиму из-за проблем с Запорожской АЭС

Секретарь СНБО Данилов предрек Украине тяжелую зиму из-за проблем с Запорожской АЭС

Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью lb.ua предрек стране тяжелую зиму в случае, если она перестанет получать электроэнергию с Запорожской АЭС.

«Если, не дай Бог, Запорожская атомная станция не будет производить для нашей страны энергетику в достаточном количестве, нам будет крайне трудно зимой», — заявил Данилов.

При этом секретарь СНБО отметил, что проблема может возникнуть не только с Запорожской АЭС.

Ранее сообщалось, что украинская пищевая промышленность готовится поднимать цены на продукты из-за подорожавших энергоресурсов. Производители продовольствия прогнозируют рекордный рост цен из-за дорогого газа. Кроме того, часть предприятий может существенно сократить производство, а другая часть — и вовсе прекратить работу.