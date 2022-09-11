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Российского подростка насмерть придавило перекрытием в заброшенном здании

В Калужской области 13-летнего подростка насмерть придавило частью заброшенного здания

Фото: Shutterstock

В Калужской области на двух подростков обрушилась часть заброшенного здания. Одного придавило насмерть, второй попал в больницу с переломами. Об этом сообщается на сайте прокуратуры российского региона.

Инцидент произошел вечером 10 сентября в деревне под Калугой. Школьники гуляли по территории заброшенного здания, когда на них обрушилась часть перекрытия. «Упавшей конструкцией был придавлен 13-летний школьник, который погиб на месте. 15-летний подросток получил переломы, доставлен в больницу, где ему оказывается медицинская помощь», — говорится в заявлении прокуратуры.

По факту смерти подростка Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

25 августа в Котельниче Кировской области подростка насмерть придавило бетонной плитой в здании бывшей школы.

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Евгения Куликова
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