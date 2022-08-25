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Российского подростка насмерть придавило бетонной плитой в заброшенной школе

В Кировской области на двух подростков обрушались бетонные перекрытия заброшенной школы

Фото: Прокуратура Кировской области

В городе Котельниче Кировской области подростка насмерть придавило бетонной плитой в здании бывшей школы. Об этом сообщает региональная прокуратура на своем сайте.

По информации ведомства, железобетонные перекрытия заброшенного здания на Вокзальной улице обрушились днем 25 августа. В этот момент внутри находились двое подростков 14 и 16 лет, которые оказались под завалами. Одного из них с госпитализировали с различными травмами. Второй мальчик погиб.

Прокуратура сообщила, что проведет проверку в рамках которой оценит действия местных органов самоуправления и надзорных ведомств, работающих с несовершеннолетними. Кроме того, на месте происшествия работают сотрудники регионального Следственного комитета. Они выясняют обстоятельства, в результате которых погиб подросток, сообщает ведомство на своем сайте.

Ранее в Татарстане рухнувший бетонный забор насмерть раздавил семилетнюю девочку, гулявшую со сверстниками по территории заброшенного ремонтно-механического завода. От полученных травм ребенок скончался на месте.

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Константин Лысяков
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