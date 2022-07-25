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Бетонный забор насмерть раздавил семилетнюю девочку в российском регионе

В Татарстане семилетняя девочка погибла под рухнувшим на нее бетонным забором

Фото: Garan Julia / Shutterstock

В Татарстане рухнувший бетонный забор насмерть раздавил семилетнюю девочку. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета на своем сайте.

По информации ведомства, инцидент произошел 25 июля в Бугульме. Погибшая гуляла со сверстниками по территории заброшенного ремонтно-механического завода, когда на нее упал фрагмент бетонного забора. От полученных травм ребенок скончался на месте.

Российские следователи возбудили дело части 1 статьи 109 Уголовного кодекса о причинении смерти по неосторожности. Сейчас следователи осматривают место происшествия, чтобы установить обстоятельства произошедшего.

Аналогичный случай произошел в мае в Челябинской области. Несколько школьников решили поиграть в здании заброшенной овощебазы, когда на них обрушились бетонные перекрытия. В результате под завалами погиб 13-летний мальчик.

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Константин Лысяков
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