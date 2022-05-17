Российского подростка насмерть раздавило бетонной плитой

В Челябинской области подростка насмерть раздавило бетонной плитой

В поселке Первомайский Челябинской области подростка насмерть раздавило бетонной плитой. Об этом сообщается на сайте поисково-спасательной службы российского региона во вторник, 17 мая.

Инцидент произошел на заброшенном здании овощебазы, где школьники решили поиграть. Старые конструкции обрушились на детей. «Ребята, бегавшие рядом, разбежались, а 13-летний подросток, находившийся сверху на бетонных плитах перекрытия, оказался под завалом», — говорится в сообщении спасателей.

Он получил травмы, несовместимые с жизнью. Его тело пришлось доставать с помощью гидравлических инструментов.

Сотрудники пожарной охраны и спасатели разобрали завалы на площади около 30 квадратных метров, больше никто не пострадал. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге 14-летний школьник надышался газом из зажигалки и умер.