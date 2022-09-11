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Под Николаевом из-за действий ВСУ загорелся заповедник

РИА Новости: более 11 тысяч гектаров леса сгорели под Николаевом из-за действий ВСУ

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Тысячи гектаров леса в уникальном заповеднике на полуострове Кинбурнская коса в Николаевской области горят из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб соседней Херсонской области.

Отмечается, что из-за артиллерийских ударов украинских военных на сегодняшний день выгорело и безвозвратно утеряно более 11 тысяч гектаров леса. Пожары невозможно потушить из-за высокого риска подрыва на минах.

Ранее сообщалось, что четыре мирных жителя погибли из-за украинских мир в заповеднике на полуострове Кинбурнская коса в Николаевской области.

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Марина Совина
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