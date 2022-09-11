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Украинские военные вновь обстреляли Новую Каховку

ВСУ возобновили обстрел Новой Каховки, прозвучало шесть взрывов

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) возобновили обстрел Новой Каховки в Херсонской области, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Как уточнили в ведомстве, прозвучало шесть взрывов. «Над Новой Каховкой работает система противоракетной обороны (ПВО). Шесть воздушных взрывов», — подчеркнули в администрации.

Украинские военные практически ежедневно обстреливают Новую Каховку и находящуюся рядом Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС).

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29 августа в Новой Каховке Херсонской области была объявлена массовая эвакуация в связи с массированным обстрелом со стороны Украины. Сообщалось, что в городе не прекращают звучать сирены, многие местные жители уже находятся в бомбоубежищах.

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Марина Совина
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