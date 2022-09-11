Путин обсудил с Макроном продовольственный кризис

Президент РФ Путин заявил Макрону, что зерно должно доставляться в развивающиеся страны

Президент России Владимир Путин заявил в телефонном разговоре своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону, что зерно из черноморских портов должно быть доставлено в первую очередь в развивающиеся страны. О разговоре двух лидеров сообщается на сайте Кремля.

При обсуждении проблемы продовольственного кризиса Путин и Макрон пришли к выводу, что Еврокомиссия должна посодействовать справедливому распределению ресурсов. «В этих целях крайне важно, чтобы по линии Еврокомиссии не создавались препятствия на пути поставок российских сельхозпродуктов и удобрений на рынки стран Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки», — уточнили в пресс-службе российского президента.

Ранее Министерство обороны Великобритании ответило на критику со стороны Путина из-за результатов зерновой сделки, заявив, что Россия «проводит преднамеренную стратегию дезинформации».

Ссылаясь на данные ООН, в Минобороны сообщили, что около 30 процентов украинского зерна, экспортируемого в рамках сделки, было поставлено в страны с низким и средним уровнем дохода в Африке, на Ближнем Востоке и в Азии. Москва, считают в Великобритании, своими заявлениями пытается дискредитировать Украину.